Murat Ceylan ile Serel Yereli sevgili mi? Serel Yereli kimdir, kaç yaşında? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Oyuncu Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozunu sosyal medyada paylaştı. Genç isimin fotoğrafına en ilginç yorum ise Survivor sunucusu Murat Ceylan'dan geldi. Peki, Murat Ceylan ile Serel Yereli sevgili mi? Serel Yereli kimdir, kaç yaşında? Merak edilen detaylar haberimizde...

OLDUĞUMUZ GİBİ GÜZELİZ

Ünlü kadın sanatçıların başlattığı "Olduğumuz gibi güzeliz" akımı sosyal medyada bir anda gündem oldu.

Bir dönem Kanal D'de yayımlanan Bodrum Masalı adlı diziyle adını duyuran ardından oyunculuğu bırakarak yurt dışında müzik kariyeri yapan Serel Yereli ise bu akıma iç çamaşırlı fotoğrafıyla dahil oldu.