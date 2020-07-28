Murat Ceylan ile Serel Yereli sevgili mi? Serel Yereli kimdir, kaç yaşında?
Murat Ceylan ile Serel Yereli sevgili mi? Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın Serel Yereli'nin fotoğrafına yorumu gündeme bomba gibi düşüyor. Paylaşımı gündem olan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna bir yorumda Survivor sunucusu Murat Ceylan'dan geldi. Murat Ceylan ile Serel Yereli sevgili mi? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Serel Yereli kimdir, kaç yaşında? Merak edilen detaylar haberimizde...
Murat Ceylan ile Serel Yereli sevgili mi? Serel Yereli kimdir, kaç yaşında? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Oyuncu Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozunu sosyal medyada paylaştı. Genç isimin fotoğrafına en ilginç yorum ise Survivor sunucusu Murat Ceylan'dan geldi. Peki, Murat Ceylan ile Serel Yereli sevgili mi? Serel Yereli kimdir, kaç yaşında? Merak edilen detaylar haberimizde...
OLDUĞUMUZ GİBİ GÜZELİZ
Ünlü kadın sanatçıların başlattığı "Olduğumuz gibi güzeliz" akımı sosyal medyada bir anda gündem oldu.
Bir dönem Kanal D'de yayımlanan Bodrum Masalı adlı diziyle adını duyuran ardından oyunculuğu bırakarak yurt dışında müzik kariyeri yapan Serel Yereli ise bu akıma iç çamaşırlı fotoğrafıyla dahil oldu.
DM'DAN ATACAĞIN FOTOĞRAFI...
Serel Yereli'nin bu fotoğrafı çok konuşuldu, yüzlerce yorum yapıldı. Survivor sunucusu Murat Ceylan, Yereli'nin fotoğrafına ''DM'den atacağın fotoğraf ana sayfaya düştü sanırım'' yazdı.
HEMEN CEVAP VERDİ
Serel Yereli ise Murat Ceylan'a cevabı anında verdi. Yereli, ''Ana sayfaya koyamayacağımız şeyi DM'de atmayız'' cevabını verdi.