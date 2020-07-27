ATV'nin yeni yarışması "Şans Kapıyı Çalınca" yarın başlıyor! Büyük ödül ne kadar?

Evlerine oyun mekanizmaları bırakılır ve uzmanlar eşliğinde oyunların nasıl yapılacağı öğretilir. Oyunların tamamı bir kaç gün sonunda yapılabilecek oyunlardır. Aileler evlerinde çalıştıktan sonra stüdyoya gelip oyunu gerçekleştirebilirlerse 50 bin liranın sahibi olurlar.

Şans Kapıyı Çalınca programı sıra dışı oyunların ve eğlencelik sohbetler ile yürüyen bir yarışma programıdır. Ayrıca aile içi dayanışmanı. Önemini ve güzelliğini hatırlatan, aile reisinin, babanın ailesi için ne kadar mücadeleci olduğunun ve onlar için her şeyi yapabileceğini gösteren bir içeriği sahiptir.