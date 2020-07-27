ATV'nin yeni yarışması "Şans Kapıyı Çalınca" yarın başlıyor! Büyük ödül ne kadar?
Şans Kapıyı Çalınca yarışması oyuncu Ferit Aktuğ'un sunumuyla ATV ekranlarında başlayacak. Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği yeni yarışma programı 28 Temmuz salı günü saat 20:00'da ekranlara gelecek. Şans Kapıyı Çalınca yarışması, muhteşem aileleri, sıra dışı oyunlarıyla ekrana taşıyacak.
Babalar, ailelerinin de desteği ile günlerce oyuna çalışacak ve stüdyoda, milyonların önünde başarılı olursa büyük ödülün sahibi olacak. İşcen Ailesi'nden yarışacak olan İsmail İşcen, kader anında dengede tutacağı çubukları düşürmeden taşıyabilirse 50.000 liranın sahibi olacak.
ŞAKALAŞMAYI SEVEN YILMAZ AİLESİ'NİN BABASI
Göksel Yılmaz ise kader anında "Topaç Yürütme" oyununda başarılı olursa 50.000 liranın sahibi olacak.
Cançelebi Ailesi mutlu, heyecanlı konuşkan bir aile. Yarışacak olan Uğur Kerim, kader anında Osmanlı Padişahlarını resimlerinden tanıyabilirse, 50.000 liranın sahibi olacak.
Ak Ailesi ise neşeli ve bir arada yaşayan kalabalık bir aile. 61 yaşındaki eski kaptan Ahmet Ak, "Dönerse Senindir" oyununda topu iterek başlangıç noktasında durdurabilirse 50.000 liranın sahibi olacak.
Ferit Aktuğ'un sunumuyla "Şans Kapıyı Çalınca" 28 Temmuz Salı akşamı saat 20.00'de atv'de!
Başvurular
www.sanskapiyicalinca.com
ŞANS KAPIYI ÇALINCA BÜYÜK ÖDÜL NE?
Şans Kapıyı Çalınca aile babasının, bir hedef için çalışması, başarması ve bunu 'kader anı' denilen yarışma sahnesinde tekrarlamasına dayalı bir yarışmadır.
Aile babalarının ailesi adına 50 bin lira kazanmak için mücadele ettiği bir programdır. Programda el ve vücut becerisi, ezber, hafıza ve görsel tanıma yeteneği gerektiren oyunlar oynanacaktır. Ailelere birkaç gün çalışarak gerçekleştirebileceği oyunlar verilir.
Evlerine oyun mekanizmaları bırakılır ve uzmanlar eşliğinde oyunların nasıl yapılacağı öğretilir. Oyunların tamamı bir kaç gün sonunda yapılabilecek oyunlardır. Aileler evlerinde çalıştıktan sonra stüdyoya gelip oyunu gerçekleştirebilirlerse 50 bin liranın sahibi olurlar.
Şans Kapıyı Çalınca programı sıra dışı oyunların ve eğlencelik sohbetler ile yürüyen bir yarışma programıdır. Ayrıca aile içi dayanışmanı. Önemini ve güzelliğini hatırlatan, aile reisinin, babanın ailesi için ne kadar mücadeleci olduğunun ve onlar için her şeyi yapabileceğini gösteren bir içeriği sahiptir.