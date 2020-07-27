27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Şarkıcı Gülçin Ergül'den çifte müjde!

Hepsi grubundan ayrılmasının ardından şarkıcılık kariyerine tam gaz devam eden 'den çifte müjde geldi. Ergül, çıkaracağı 2 yeni şarkının hazırlığını bitirdiğini açıklarken sevenlerini bir müjde daha verdi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.07.2020
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Şarkıcı Gülçin Ergül'den çifte müjde!

2000'li yılların başında Hepsi grubuyla adını duyuran Gülçin Ergül sevenlerine müjdeli haber verdi. Ergül, hazırlığı devam eden biri İngilizce biri Türkçe olmak üzere iki albümünde sona gelindiğini söyledi.

ÇİFTE MÜJDE

Gülçin Ergül, hazırlığı devam eden biri İngilizce biri Türkçe olmak üzere iki albümünde sona gelindiğini söyledi.

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