Şarkıcı Gülçin Ergül'den çifte müjde!

2000'li yılların başında Hepsi grubuyla adını duyuran Gülçin Ergül sevenlerine müjdeli haber verdi. Ergül, hazırlığı devam eden biri İngilizce biri Türkçe olmak üzere iki albümünde sona gelindiğini söyledi.

ÇİFTE MÜJDE

Gülçin Ergül, hazırlığı devam eden biri İngilizce biri Türkçe olmak üzere iki albümünde sona gelindiğini söyledi.