Şarkıcı Gülçin Ergül'den çifte müjde!
Hepsi grubundan ayrılmasının ardından şarkıcılık kariyerine tam gaz devam eden Gülçin Ergül'den çifte müjde geldi. Ergül, çıkaracağı 2 yeni şarkının hazırlığını bitirdiğini açıklarken sevenlerini bir müjde daha verdi.
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2000'li yılların başında Hepsi grubuyla adını duyuran Gülçin Ergül sevenlerine müjdeli haber verdi. Ergül, hazırlığı devam eden biri İngilizce biri Türkçe olmak üzere iki albümünde sona gelindiğini söyledi.
ÇİFTE MÜJDE
Gülçin Ergül, hazırlığı devam eden biri İngilizce biri Türkçe olmak üzere iki albümünde sona gelindiğini söyledi.