Oyuncu Kerem Bürsin'in acı kaybı!
Son günlerde rol arkadaşı Hande Erçel'le aralarında olanlarla gündem olan Kerem Bürsin yaşadığı acı kayıpla sarsıldı. Babaannesini kaybeden Bürsin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu.
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Şimdilerde yeni bir diziyle kamera karşısına geçen ve rol arkadaşı Hande Erçel'le aralarında olanlarla sık sık gündeme gelen Kerem Bürsin, babaannesini kaybetti.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Acı kaybı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Bürsin, babaannesi ile olan fotoğrafını "Seni çok seviyorum. Nur içinde yat" notu ile paylaştı.