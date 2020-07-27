Oyuncu Kerem Bürsin'in acı kaybı!

Şimdilerde yeni bir diziyle kamera karşısına geçen ve rol arkadaşı Hande Erçel'le aralarında olanlarla sık sık gündeme gelen Kerem Bürsin, babaannesini kaybetti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Acı kaybı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Bürsin, babaannesi ile olan fotoğrafını "Seni çok seviyorum. Nur içinde yat" notu ile paylaştı.