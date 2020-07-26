Hangisi Osmanlı padişahlarının şiirlerinde kullandığı mahlaslardan biri değildir?
Hangisi Osmanlı padişahlarının şiirlerinde kullandığı mahlaslardan biri değildir?ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla sevenlerinin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Yarışmacılar soruları bilerek büyük ödüle ulaşmak için mücadele ediyor. Peki,Hangisi Osmanlı padişahlarının şiirlerinde kullandığı mahlaslardan biri değildir? Merak edilen detaylar haberimizde...
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Hangisi Osmanlı padişahlarının şiirlerinde kullandığı mahlaslardan biri değildir? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangisi Osmanlı padişahlarının şiirlerinde kullandığı mahlaslardan biri değildir? Merak edilen detaylar haberimizde...
A) Ahmedi
B) Mehmedi
C) Muradi
D) Selimi