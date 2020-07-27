Arman Bıçakçı kimdir? Arman Bıçakçı kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Songül Öden, 4 yıllık sevgilisi iş adamı Arman Bıçakçı ile hayatını birleştirdi. Sade bir törenle dünya evine giren çiftin yakın arkadaşları eşlik etti. Peki, Arman Bıçakçı kimdir? Arman Bıçakçı kaç yaşında, nereli? Arman Bıçakçı hakkında bilinmeyenler...

ARMAN BIÇAKÇI KİMDİR?

Arman Bıçakçı, mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı'nın yeğenidir. (Bazı kaynaklarda ismi Erman Bıçakçı olarak da geçiyor.)Arman Bıçakçı Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2003 yılı mezunudur. 2005 yılından beri Sevan Bıçakçı Mücevher'de yönetici olarak çalışmaktadır.İngilizce bilen Erman Bıçakçı Songül Öden'le iki yıl önce bir tiyatro oyununda tanışmış.