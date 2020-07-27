Challenge Accepted Instagram nedir? İstanbul Sözleşmesi challenge accepted ne anlama geliyor?

CHALLENGE ACCEPTED AKIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Özellikle pandemi nedeniyle evlerde kalınan süreçte kadına yönelik şiddet ve cinayetler arttı. Türkiye'de de var olan kadına yönelik şiddete bir tepki olaraksosyal medyada siyah beyaz fotoğraflar paylaşılmaya başlandı. Burada amaç kadınların birbirlerini desteklemek, birlik olduklarını hissettirmek ve "kadın güçlüdür" mesajını vermek.

Akıma katılan kadınlar, sosyal medyada siyah beyaz fotoğrafını paylaşarak, #sisterhood, #womenempowerment, #womensupportingwomen etiketleriyle birlik mesajları yayınlıyor. Ayrıca fotoğrafı paylaşan kişi, fotoğrafın altına kadın arkadaşını da etiketleyerek, meydan okumaya davet ediyor. Etiketlenen kişi de hem siyah – beyaz fotoğrafını paylaşıyor, hem başka kadın arkadaşlarını etiketleyerek zincirleme olarak akıma katılım arttırılıyor.