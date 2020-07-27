Challenge Accepted Instagram nedir? İstanbul Sözleşmesi challenge accepted ne anlama geliyor?
Challenge Accepted Instagram nedir? Sosyal medyada gündem olan challenge accepted akımının ne ifade ettiği merak ediliyor. Milyonlarca kişinin paylaştığı akıma ünlü isimlerden destek yağıyor. Kadına karşı şiddete tepki göstermek için ortaya çıkan challenge acceptedin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Challenge Accepted Instagram nedir? İstanbul Sözleşmesi challenge accepted ne anlama geliyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
Challenge Accepted Instagram nedir? İstanbul Sözleşmesi challenge accepted ne anlama geliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca kadının Instagram'da fotoğraflarını siyah beyaz yaparak kadına karşı şiddete tepki gösteriyor. Challenge accepted akımına ünlü isimlerden destek yağıyor. Peki, Challenge Accepted Instagram nedir? İstanbul Sözleşmesi challenge accepted ne anlama geliyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
CHALLENGE ACCEPTED NEDİR?
Instagram'da, #ChallengeAccepted hashtag'i ile birlikte kullanıcılar siyah beyaz fotoğraflarını paylaşarak, diğer arkadaşlarına meydan okuyarak birlik mesajı veriyorlar. İlk olara akım, kansere karşı farkındalığı amaçlıyordu ve daha sonra bir kadın hareketine dönüştü.
CHALLENGE ACCEPTED AKIMI NE ANLAMA GELİYOR?
Özellikle pandemi nedeniyle evlerde kalınan süreçte kadına yönelik şiddet ve cinayetler arttı. Türkiye'de de var olan kadına yönelik şiddete bir tepki olaraksosyal medyada siyah beyaz fotoğraflar paylaşılmaya başlandı. Burada amaç kadınların birbirlerini desteklemek, birlik olduklarını hissettirmek ve "kadın güçlüdür" mesajını vermek.
Akıma katılan kadınlar, sosyal medyada siyah beyaz fotoğrafını paylaşarak, #sisterhood, #womenempowerment, #womensupportingwomen etiketleriyle birlik mesajları yayınlıyor. Ayrıca fotoğrafı paylaşan kişi, fotoğrafın altına kadın arkadaşını da etiketleyerek, meydan okumaya davet ediyor. Etiketlenen kişi de hem siyah – beyaz fotoğrafını paylaşıyor, hem başka kadın arkadaşlarını etiketleyerek zincirleme olarak akıma katılım arttırılıyor.