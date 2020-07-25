Titicaca Gölü su kurbağaları sudan daha fazla oksijen almak için hangisine benzeyen hareket yaparlar? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı.

A)şınav çekmek

B)squat yapmak

C)parende atmak

D)amuda kalkmak