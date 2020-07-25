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Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'dan dikkat çeken tatil paylaşım

Geçtiğimiz aylarda 9 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoman kanseri nedeniyle kaybeden , eşi 'la çıktığı moral tatilini sürdürüyor. Yavaş yavaş normal hayata dönen Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.07.2020
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Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'dan dikkat çeken tatil paylaşım

Geçtiğimiz aylarda oğlu Pars'ı lenfoma kanseri nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, yavaş yavaş normal hayata dönmeye çalışıyor.

Eşi Uğur Akkuş ile Bodrum'da moral tatilini sürdüren Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Bir süre önce eşi Uğur Akkuş ile romantik bir paylaşım yapan Ebru Şallı, bu kez de teknede çekilmiş bir fotoğraflarını Instagram'ın story bölümünden paylaştı.

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