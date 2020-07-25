Cemre Ebüzziya kimdir? Cemre Ebüzziya kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi Cemre Ebüzziya'nın kim olduğu merak ediliyor. Hayranları Kaygılaroğlu'nun sevgilisini sorgulamaya başladı. Peki, Cemre Ebüzziya kimdir? Cemre Ebüzziya kaç yaşında, nereli? Merak edilen detaylar haberimizde...

CEMRE EBÜZZİYA KİMDİR?

Cemre Ebüzziya, 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bir çok ünlü sanatçı, gazeteci ve iş adamlarının bulunduğu Ebüzziya ailesine mensuptur. 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ebüzziya ailesi'nin ismi Bakırköy'de bir cadde ve Basınköy'de bir sokağa verilmiştir. Kökleri Mevlana Celaleddin ile 12. yüzyılda Horasan'a göç eden Horasanlı At Çeken Hacı Hasanoğulları'na uzanmaktadır.