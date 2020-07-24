Hasret tavan yaptı! Diziler ne zaman başlayacak 2020? Dizilerin yeni sezonları ne zaman yayınlanacak?

Diziler ne zaman başlayacak 2020? Dizilerin yeni sezonları ne zaman yayınlanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde bir çok dizi çekimlerine ara vermişti. Dizilerin yeni sezon başlama tarihleri merak ediliyor. Peki, Diziler ne zaman başlayacak 2020? Dizilerin yeni sezonları ne zaman yayınlanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Televizyon tutkunları büyük bir merakla diziler ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs salgınında birçok dizi seti durdurulmuştu. Bazı diziler yeni bölüm yayınları için çekimlere başladı.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hekimoğlu, Zalim İstanbul, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizileri yeni bölüm çekimlerine başladıkları bilgilerine ulaşıldı.

Diğer dizilerin başlayacağı tarihle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizde yer alacaktır.