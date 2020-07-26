1940'tan 1989'a kadar Bucks Bunny inin sesi olan Mel Blanc Bucks Bunnyyi seslendirirken bir taraftan da hangisini kemirmiştir? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı. 1940'tan 1989'a kadar Bucks Bunny inin sesi olan Mel Blanc Bucks Bunnyyi seslendirirken bir taraftan da hangisini kemirmiştir? Merak edilen detaylar haberimizde...

A) Havuç

B) Ağaç dalı

C) Galeta

D) Baston şeker