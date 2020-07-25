Hangisi böcekleri sınıflandırmada kullanılan bir ifade değildir? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı.Hangisi böcekleri sınıflandırmada kullanılan bir ifade değildir? Merak edilen detaylar haberimizde...

A) Kın kanatlılar

B) Zar kanatlılar

C) Pul kanatlılar

D) Tığ kanatlılar