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Hangisi böcekleri sınıflandırmada kullanılan bir ifade değildir?

Hangisi böcekleri sınıflandırmada kullanılan bir ifade değildir? ekranlarında 'nun sunumuyla sevenlerinin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Yarışmacılar soruları bilerek büyük ödüle ulaşmak için mücadele ediyor.

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Giriş Tarihi: 25.07.2020 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
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Hangisi böcekleri sınıflandırmada kullanılan bir ifade değildir?

Hangisi böcekleri sınıflandırmada kullanılan bir ifade değildir? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı.Hangisi böcekleri sınıflandırmada kullanılan bir ifade değildir? Merak edilen detaylar haberimizde...

A) Kın kanatlılar

B) Zar kanatlılar

C) Pul kanatlılar

D) Tığ kanatlılar

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