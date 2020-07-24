Ünlü oyuncu Türkü Turan maske kuralını hiçe saydı
Ünlü oyuncu Türkü Turan, önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy'de bir araya geldi. Bir mekanda yemek yiyen Turan, gece yarısı objektiflere yakalanırken oyuncunun maske takma zorunluluğuna uymadığı görüldü.
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Türkü Turan, önceki akşam arkadaş grubuyla Arnavutköy'deydi. Bir mekanda yemek yiyen Türkü Turan, gece yarısı objektiflere yakalandı.
MASKE KURALINI HİÇE SAYDI
Türkü Turan'ın, corona virüs salgını nedeniyle zorunlu olan maske takma kuralını hiçe saydığı gözlendi. Patlayan flaşlar sonrası oyuncu, arkadaşlarının kullandığı araçla Arnavutköy'den ayrıldı.