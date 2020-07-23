Masterchef Gnocchi (Niyoki) nasıl yapılır? 4 Peynirli gnocchi malzemeleri nelerdir? Hangi ülkenin yemeği?

4 Peynirli Gnocchi Yapılışı:

Büyük bir tencerede su kaynatın.

Bu tencerenin üstüne daha ufak bir tencereyi kaynayan suya değmeyecek şekilde yerleştirin.

Krema ve sütü üstteki ufak tencereye koyup yerleştirin ve 10 dakika kaynatın.

Üste çıkan yağı alın ve kaynama sırasında karıştırmayın.

Ayrı bir tencereye krema, gorgonzola, mozarella ve fontal peynirlerini koyun. Peynirler eriyinceye kadar orta harlı ateş üzerinde karıştırın.

Gnocchi pişirmek için ayrı bir tencerede 2 litre su kaynatın ve içine 1 tatlı kaşığı tuz atın.

Gnocchi'leri de bu suya ekledikten sonra 4-5 dakika pişirin.

Gnocchi'ler suyun üzerine çıktığında pişmiş demektir.

Gnocchi'leri süzdükten sonra sosa ilave edin.

Sosunu çektirdikten sonra parmesan peyniri ilave ederek seviş yapın.