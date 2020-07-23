Masterchef Gnocchi (Niyoki) nasıl yapılır? 4 Peynirli gnocchi malzemeleri nelerdir? Hangi ülkenin yemeği?
Gnocchi (Niyoki) nasıl yapılır? MasterChef Türkiye izleyicilerinin en çok merak edip araştırdığı yemek tarifleri arasında yer almaya başladı. İtalya'ya özgü bir yemek olan 4 peynirli Gnocchi tarifi sosyal medyada gündem oldu. 4 Peynirli gnocchi malzemeleri nelerdir? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Masterchef Gnocchi (Niyoki) nasıl yapılır? 4 Peynirli gnocchi malzemeleri nelerdir? Hangi ülkenin yemeği? Merak edilen detaylar haberimizde...
Masterchef Gnocchi (Niyoki) nasıl yapılır? 4 Peynirli gnocchi malzemeleri nelerdir? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Masterchef Türkiye'de yapılan İtalyan yemeği Gnocchi yemeğinin malzemeleri ve yapılışı merak ediliyor. Peki, Masterchef Gnocchi (Niyoki) nasıl yapılır? 4 Peynirli gnocchi malzemeleri nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...
4 peynirli gnocchi için gereken malzemeler:
400 gr De Cecco Gnocchi
50 gr gorgonzola (alternatif olarak Danish Blue) peynir
50 gr mozarella
50 gr fontal (fontina) peyniri
100 gr grana padano
600 cl şekersiz krema
200 gr süt
30 gr tereyağı
Tuz ve karabiber
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4 Peynirli Gnocchi Yapılışı:
Büyük bir tencerede su kaynatın.
Bu tencerenin üstüne daha ufak bir tencereyi kaynayan suya değmeyecek şekilde yerleştirin.
Krema ve sütü üstteki ufak tencereye koyup yerleştirin ve 10 dakika kaynatın.
Üste çıkan yağı alın ve kaynama sırasında karıştırmayın.
Ayrı bir tencereye krema, gorgonzola, mozarella ve fontal peynirlerini koyun. Peynirler eriyinceye kadar orta harlı ateş üzerinde karıştırın.
Gnocchi pişirmek için ayrı bir tencerede 2 litre su kaynatın ve içine 1 tatlı kaşığı tuz atın.
Gnocchi'leri de bu suya ekledikten sonra 4-5 dakika pişirin.
Gnocchi'ler suyun üzerine çıktığında pişmiş demektir.
Gnocchi'leri süzdükten sonra sosa ilave edin.
Sosunu çektirdikten sonra parmesan peyniri ilave ederek seviş yapın.