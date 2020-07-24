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Gülşen ve Ozan Çolakoğlu’ndan Bodrum’da milyonluk yatırım!

Pop müziğin en önemli isimlerinden biri olan ve eşi ile en çok kazanan isimlerden biri olan , gayrimenkul yatırımlarına ’da devam etme kararı aldı. Dün eşiyle Yalıkavak’ta fiyatları 5 ile 15 milyon TL arasında değişen evlere baktı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.07.2020
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Gülşen ve Ozan Çolakoğlu’ndan Bodrum’da milyonluk yatırım!

Aranjör eşi Ozan Çolakoğlu ile magazin dünyasının en çok kazanan çiftlerinden olan Gülşen, dün Yalıkavak'ta ev alışverişine çıktı.

Gülşen, dün eşiyle birlikte Yalıkavak'taki sitede satılık bir evi gezdi.

Popçu, uzun süre fiyatları 5 ile 15 milyon TL arasında değişen denize sıfır sitedeki taş evleri inceledi. Gülşen'in beğendiği bir villayı satın almak için de anlaşmak üzere olduğu söyleniyor.

Güzel popçu, aynı sitede kiralık evi olan Kıvanç Tatlıtuğ ile de dün karşılaştı. Ancak ikili selamlaşmadı.

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