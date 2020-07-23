Şaşırtan iddia! Şeyma Subaşı ve Mehmet Germiyanlıgil sevgili mi? Mehmet Germiyanlıgil kimdir?
Şeyma Subaşı ve Mehmet Germiyanlıgil sevgili mi? Acun Ilıcalı ile evliliğinin sonlanmasının ardından İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı hakkında yeni iddia ortaya atıldı. Şeyma Subaşı'nın, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil ile yaptığı Instagram paylaşımı kafaları karıştırdı. Hayranları yeni aşk mı sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Şeyma Subaşı ve Mehmet Germiyanlıgil sevgili mi? Mehmet Germiyanlıgil kimdir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Şeyma Subaşı ve Mehmet Germiyanlıgil sevgili mi? Mehmet Germiyanlıgil kimdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İtalyan Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atılıyor. Subaşı'nın Mehmet Germiyanlıgil ile paylaştığı fotoğraf yeni bir aşk mı iddiasını gündeme getiriyor. Peki, Şeyma Subaşı ve Mehmet Germiyanlıgil sevgili mi? Mehmet Germiyanlıgil kimdir? Merak edilen detaylar haberimizde...
MEHMET GERMİYANLIGİL İLE YEMEK YEMİŞTİ
Elif Dürüst'ün eski eşi Mehmet Germiyanlıgil ile kalpli bir paylaşım yapan Subaşı, fotoğrafa 'My love' yazdı. Bu paylaşım sonrası ise, geçen şubat ayında çıkan 'Sevgili' iddiaları da yeniden gündeme geldi. O dönem Subaşı, Germiyanlıgil ile başbaşa yemek yerken görüntülenmişti.
Aynı saatlerde Guido Senia'nın da bir kadınla paylaşım yapması gözlerden kaçmadı.
ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?
Şeyma Subaşı, Samsun'da 2 Temmuz 1990 tarihinde dünyaya geldi. 1.74 cm uzunluğunda olan ve 50 kilogram ağırlığında olan Subaşı, 2008 yılında Miss Turkey yarışması ile şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı. 16 yaşında katıldığı bu yarışma, Subaşı'nın hayatında önemli bir yer edindi. Ünlü tasarımcılar, moda defilelerinde kendisine yer verdi ve bunun neticesinde üniversite eğitimini de kariyerine uygun bir şekilde seçti. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Moda Tasarım Programı'ndan mezun olan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'Var mısın Yok Musun ' adlı yarışma programına katılarak 69 bin TL kazandı.
'Var Mısın Yok Musun' adlı yarışma programından sonra Acun Ilıcalı ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, 'Yok Böyle Dans' adındaki yarışmada kostüm tasarımcısı olarak görev aldı. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çiftinin 2013 yılında 'Melisa' adında kızları dünyaya geldi.
2017 yılında ise Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı evlendi. Çift 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandı.