Şaşırtan iddia! Şeyma Subaşı ve Mehmet Germiyanlıgil sevgili mi? Mehmet Germiyanlıgil kimdir?

Şeyma Subaşı ve Mehmet Germiyanlıgil sevgili mi? Mehmet Germiyanlıgil kimdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İtalyan Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atılıyor. Subaşı'nın Mehmet Germiyanlıgil ile paylaştığı fotoğraf yeni bir aşk mı iddiasını gündeme getiriyor. Peki, Şeyma Subaşı ve Mehmet Germiyanlıgil sevgili mi? Mehmet Germiyanlıgil kimdir? Merak edilen detaylar haberimizde...

MEHMET GERMİYANLIGİL İLE YEMEK YEMİŞTİ

Elif Dürüst'ün eski eşi Mehmet Germiyanlıgil ile kalpli bir paylaşım yapan Subaşı, fotoğrafa 'My love' yazdı. Bu paylaşım sonrası ise, geçen şubat ayında çıkan 'Sevgili' iddiaları da yeniden gündeme geldi. O dönem Subaşı, Germiyanlıgil ile başbaşa yemek yerken görüntülenmişti.

Aynı saatlerde Guido Senia'nın da bir kadınla paylaşım yapması gözlerden kaçmadı.