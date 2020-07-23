Mutlu Aile Defteri oyuncuları kimdir? Mutlu Aile Defteri filmi konusu nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Korona sürecinde yerli ve yabancı filmler ekranlara gelecek. ATV'de bu akşam izleyenleri ekran başına kilitleyecek yerli sinema filmi Mutlu Aile Defteri konusu ve oyuncuları merak ediyor. Peki, Mutlu Aile Defteri oyuncuları kimdir? Mutlu Aile Defteri filmi konusu nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

MUTLU AİLE DEFTERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sert ve otoriter bir mizaca sahip Emekli Albay Yıldırım Taşyumruk günün birinde damdan düşer. Bu olay yıllar önce kendisinden koşa koşa kaçmış olan evlatlarını yeniden aynı çatı altında buluşturur.

Yıldırım Bey artık daha güçlü, daha hızlı ve daha öfkelidir. Ve çocuklarının sakladığı sırları ortaya çıkarmakta kararlıdır. Çocukları ise yalanlarını sürdürmeye çalışırken her geçen gün daha da köşeye sıkışmaktadır.

MUTLU AİLE DEFTERİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mutlu Aile Defteri filmi İzmir'de çekildi.

MUTLU AİLE DEFTERİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tuncel Kurtiz – Yıldırım Taşyumruk

İlker Aksum – Kudret Taşyumruk

Bülent Parlak – Cevdet Taşyumruk

Binnur Kaya – Asuman Taşyumruk

Büşra Pekin – İsmet Taşyumruk

Öner Erkan – Oyuncu İsmet

Goncagül Sunar – Ayça Taşyumruk

İlhamcan Çelikoğlu – Korkut Taşyumruk