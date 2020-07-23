MasterChef’in jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın acı kaybı!
Sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye’nin jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın babası hayatını kaybetti. Dün hayatını kaybeden ve yarın Bolu’da düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak olan Seyfettin Yalçınkaya’nın cenazesine çelenk gönderilmesi yerine bağış yapılması istendi.
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MasterChef Türkiye programında jüri üyesi olan şef Mehmet Yalçınkaya'nın babasından acı haber geldi. Bir süredir Bolu'da tedavi gören Seyfettin Yalçınkaya hayatını kaybetti.
ÇELENK YERİNE MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞ
Seyfettin Yalçınkaya'nın cenazesi Bolu'da Yenigüney Cami'nden yarın öğle namazına müteakip kaldırılacak. Mehmet Yalçınkaya, babasının cenazesi için çelenk gönderilmesi yerine Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunulmasını rica etti.