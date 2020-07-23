MasterChef’in jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın acı kaybı!

MasterChef Türkiye programında jüri üyesi olan şef Mehmet Yalçınkaya'nın babasından acı haber geldi. Bir süredir Bolu'da tedavi gören Seyfettin Yalçınkaya hayatını kaybetti.

ÇELENK YERİNE MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞ

Seyfettin Yalçınkaya'nın cenazesi Bolu'da Yenigüney Cami'nden yarın öğle namazına müteakip kaldırılacak. Mehmet Yalçınkaya, babasının cenazesi için çelenk gönderilmesi yerine Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunulmasını rica etti.