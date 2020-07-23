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MasterChef’in jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın acı kaybı!

Sevilen yemek yarışması Türkiye’nin jürisi ’nın babası hayatını kaybetti. Dün hayatını kaybeden ve yarın Bolu’da düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak olan ’nın cenazesine çelenk gönderilmesi yerine bağış yapılması istendi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.07.2020
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MasterChef’in jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın acı kaybı!

MasterChef Türkiye programında jüri üyesi olan şef Mehmet Yalçınkaya'nın babasından acı haber geldi. Bir süredir Bolu'da tedavi gören Seyfettin Yalçınkaya hayatını kaybetti.

ÇELENK YERİNE MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞ

Seyfettin Yalçınkaya'nın cenazesi Bolu'da Yenigüney Cami'nden yarın öğle namazına müteakip kaldırılacak. Mehmet Yalçınkaya, babasının cenazesi için çelenk gönderilmesi yerine Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunulmasını rica etti.

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