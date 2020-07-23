Merve Boluğur'un sevgilisi kim? Merve Boluğur'un sevgilisinin gerçek adı ne? Ne iş yapıyor? Instagram hesabı var mı?
Merve Boluğur'un sevgilisi kim? Son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Merve Boluğur'un gizemli sevgilisinin kim olduğu merak ediliyor. Eski eşi Murat Dalkılıç'ın ayrılık haberinin ardından paylaşımlarını hızlandıran Merve Boluğur magazin gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Boluğur'un sevgilisinin kim olduğu araştırılmaya başladı. Peki, Merve Boluğur'un sevgilisi kim? Merve Boluğur'un sevgilisinin gerçek adı ne? Merak edilen detaylar haberimizde...
Merve Boluğur'un sevgilisi kim? Merve Boluğur'un sevgilisinin gerçek adı ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eski eşi Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel ile ayrılmasının ardından gözlerin çevrildiği Merve Boluğur'dan sürpriz hamle geldi. Yeni sevgilisiyle paylaşımlarını arttıran ünlü isimin sevgilisinin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Merve Boluğur'un sevgilisi kim? Merve Boluğur'un sevgilisinin gerçek adı ne? Ne iş yapıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
MERVE BOLUĞUR'UN SEVGİLİSİ KİM?
Merve Boluğur'un yeni sevgilisinin adı henüz belli değil.
PAYLAŞIMLARA DOYMUYOR!
Eski eşi Murat Dalkılıç'ın evlilik yolunda ilerlediği Hande Erçel'den ayrılmasının ardından yeniden gündeme gelen Merve Boluğur, paylaştığı mayolu ve bikinili tatil kareleriyle takipçilerini heyecanlandırmıştı.
Boluğur'un hesabından yaptığı son paylaşım ise onun yeni bir aşka yelken açtığını gösterdi. İlk olarak yüzünü gizlediği sevgilisiyle sonrasında yüzünün göründüğü bir kareyi paylaşan Merve Boluğur, bu paylaşıma 'Gerçek' notunu düştü.
Merve Boluğur yeni aşkıyla fotoğrafını ilk kez paylaştı. Bir röportajında "Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor" diyen oyuncuya hayranları "Kumralı yine kaptın" diye takıldı.