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Çatı Katı Aşk 3. bölümünde neler yaşandı? Çatı Katı Aşk 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

3. bölümüyle Kanal D ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkıyor. Başrollerinde; , , ve 'nın yer aldığı dizi, yayınlanan bölümleriyle adından söz ettirmeyi başarıyor. 23 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanacak bölümde neler yaşanacağı dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Çatı Katı Aşk 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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Çatı Katı Aşk 3. bölümünde neler yaşandı? Çatı Katı Aşk 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların yeni dizisi Çatı Katı Aşk, yayınlanan bölümleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Başrollerinde; , , ve 'nın yer aldığı dizi, Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkıyor. Dizinin 3. bölümünü izlemek isteyenler araştırma yapmaya başladı. Peki, Çatı Katı Aşk 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

ÇATI KATI AŞK 3. BÖLÜM ÖZETİ

Ateş ve Yasemin'in düğün yapamadan evlendiklerini öğrenen Perihan bu duruma çok üzülür ve ikiliye unutulmaz bir düğün yapmak için mahalleliyle beraber kolları sıvar. Ancak Ateş ve Yasemin'in hareketleri Saadet'in şüphelenmesine neden olur. Saadet gerçeği öğrenmek için torunlarıyla beraber harekete geçer. Ateş ve Yasemin düğünü iptal etmek için ellerinden geleni ardına koymazken düğün hazırlıklarına gizli gizli devam etmek zorunda kalan Perihan'ın planı Ateş Ayşen, Demir ve Yasemin'i hiç beklenmedik olayların içerisine sürükler.

ÇATI KATI AŞK 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ne yaparsa yapsın Ayşen'i evli olmadığına ikna edemeyen Ateş duygularında samimi olduğunu Ayşen'e ispatlamak için farklı yollar denese de Ayşen'in kolay kolay yelkenleri suya indirmeye niyeti yoktur. Demir ise Saadet'in talimatıyla ortakları araştırırken Ateş ve Yasemin'in evliliğin gerçek olmadığını öğrenir.

ÇATI KATI AŞK 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

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