Çatı Katı Aşk 3. bölümünde neler yaşandı? Çatı Katı Aşk 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çatı Katı Aşk 3. bölümüyle Kanal D ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkıyor. Başrollerinde; Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Nilay Deniz ve Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı dizi, yayınlanan bölümleriyle adından söz ettirmeyi başarıyor. 23 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanacak bölümde neler yaşanacağı dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Çatı Katı Aşk 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Çatı Katı Aşk 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların yeni dizisi Çatı Katı Aşk, yayınlanan bölümleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Başrollerinde; Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Nilay Deniz ve Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı dizi, Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkıyor. Dizinin 3. bölümünü izlemek isteyenler araştırma yapmaya başladı. Peki, Çatı Katı Aşk 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
ÇATI KATI AŞK 3. BÖLÜM ÖZETİ
Ateş ve Yasemin'in düğün yapamadan evlendiklerini öğrenen Perihan bu duruma çok üzülür ve ikiliye unutulmaz bir düğün yapmak için mahalleliyle beraber kolları sıvar. Ancak Ateş ve Yasemin'in hareketleri Saadet'in şüphelenmesine neden olur. Saadet gerçeği öğrenmek için torunlarıyla beraber harekete geçer. Ateş ve Yasemin düğünü iptal etmek için ellerinden geleni ardına koymazken düğün hazırlıklarına gizli gizli devam etmek zorunda kalan Perihan'ın planı Ateş Ayşen, Demir ve Yasemin'i hiç beklenmedik olayların içerisine sürükler.
Ne yaparsa yapsın Ayşen'i evli olmadığına ikna edemeyen Ateş duygularında samimi olduğunu Ayşen'e ispatlamak için farklı yollar denese de Ayşen'in kolay kolay yelkenleri suya indirmeye niyeti yoktur. Demir ise Saadet'in talimatıyla ortakları araştırırken Ateş ve Yasemin'in evliliğin gerçek olmadığını öğrenir.
ÇATI KATI AŞK 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.