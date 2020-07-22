Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranda fırtına estirmeye devam ediyor!

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

DİZİ VE PROGRAMLARI GERİDE BIRAKTI

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, en yüksek izlenme payı alan yapım oldu. Tüm Kişiler kategorisinde %30,34, AB Sosyal Statü'de %24,36 20+ABC1 kategorisinde ise %33,39 izlenme pay'ına ulaşarak yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.

Dün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, ev almak için memleketi Kars'a giden Figen Karadağ (45) ve 24 yaşındaki oğlu Mert Karadağ cinayeti gündeme gelmişti. Anne oğulun ev satın alma bahanesiyle dolandırılarak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Cinayetin suçlusu olan 2 şüpheli ifadelerinde Figen Karadağ ve Mert Karadağ'ı av tüfeği ile vurarak öldürdükten sonra cansız bedenlerini, Cumhuriyet Köyü yolu üzerindeki su kuyusuna attıklarını itiraf ettiklerinden dolayı gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti.