Murat Övüç kimdir, kaç yaşında? Sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Sosyal medyada yayınladığı videolar ile kısa sürede takipçi kitlesi oluşan Murat Övüç'ün Pınar Gültekin cinayetinin ardından yaptığı açıklamalar tepki çekiyor. Söylediği sözlerin kısa sürede gündem olmasının ardından Murat Övüç açıklama yayınladı. Peki, Murat Övüç kimdir, kaç yaşında? Murat Övüç'ten kızdıran Pınar Gültekin sözleri...

MURAT ÖVÜÇ'TEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Murat Övüç basın mensuplarına kadın cinayetleri ile ilgili yaptığı açıklamada "Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular… Tutun dilinizi! Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Bizim kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar. Ee erkekler de…" dedi.