Murat Övüç kimdir, kaç yaşında? Murat Övüç'ten kızdıran Pınar Gültekin sözleri
Murat Övüç kimdir, kaç yaşında? Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer alan Pınar Gültekin cinayeti sonrası sanat dünyasından yorumlar gelmeye devam ediyor. Bugün yayınlanan röportaj'ında Murat Övüç'ün kadına karşı şiddet hakkında söyledikleri büyük tepki topladı. Kısa sürede gündem olan konuların ardından Murat Övüç'ün hayatı araştırılmaya başladı. Peki, Murat Övüç kimdir, kaç yaşında? Murat Övüç'ten kızdıran Pınar Gültekin sözleri...
Murat Övüç kimdir, kaç yaşında? Sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Sosyal medyada yayınladığı videolar ile kısa sürede takipçi kitlesi oluşan Murat Övüç'ün Pınar Gültekin cinayetinin ardından yaptığı açıklamalar tepki çekiyor. Söylediği sözlerin kısa sürede gündem olmasının ardından Murat Övüç açıklama yayınladı. Peki, Murat Övüç kimdir, kaç yaşında? Murat Övüç'ten kızdıran Pınar Gültekin sözleri...
MURAT ÖVÜÇ'TEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER
Murat Övüç basın mensuplarına kadın cinayetleri ile ilgili yaptığı açıklamada "Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular… Tutun dilinizi! Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Bizim kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar. Ee erkekler de…" dedi.
MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?
Murat Övüç 1968 yılında Van'da dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.
Tüm bunların yanı sıra yönetmenliğini Sedat Kapurtu'nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı.