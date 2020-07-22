Tuba Büyüküstün’den manidar paylaşım: Uyanır uyanmaz seni düşünüyorum

Umut Evirgen'le 3 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Tuba Büyüküstün, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Yönetmen Ferzan Özpeteğin romanını okurken çektiği fotoğrafını paylaşan Büyüküstün, fotoğrafın altına kitaptan bir bölümü yazdı.

İşte Tuba Büyüküstün'ün yaptığı o paylaşım:

"Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum. Yataktan kalkınca ne yaptığını, kahvaltıda ne yediğini merak ediyorum. Belki serin geldiği için üstüne bir kazak almışsındır. Belki bazen beni düşünüyorsundur. Oysa sen hep aklımdasın. Garip değil mi?"

