Tuba Büyüküstün’den manidar paylaşım: Uyanır uyanmaz seni düşünüyorum
İşletmeci Umut Evirgen ile 3 yıllık ilişkisini sonlandıran Tuba Büyüküstün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, yönetmen Ferzan Özpetek’in romanını okurken çektiği fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Büyüküstün’ün paylaşımına yazdığı not dikkat çekti.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
"Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum. Yataktan kalkınca ne yaptığını, kahvaltıda ne yediğini merak ediyorum. Belki serin geldiği için üstüne bir kazak almışsındır. Belki bazen beni düşünüyorsundur. Oysa sen hep aklımdasın. Garip değil mi?"
Umut Evirgen'le 3 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Tuba Büyüküstün, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Yönetmen Ferzan Özpeteğin romanını okurken çektiği fotoğrafını paylaşan Büyüküstün, fotoğrafın altına kitaptan bir bölümü yazdı.
İşte Tuba Büyüküstün'ün yaptığı o paylaşım:
"Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum. Yataktan kalkınca ne yaptığını, kahvaltıda ne yediğini merak ediyorum. Belki serin geldiği için üstüne bir kazak almışsındır. Belki bazen beni düşünüyorsundur. Oysa sen hep aklımdasın. Garip değil mi?"