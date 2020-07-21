Seda Sayan'dan Ezgi Eyüboğlu ile ilgili kafa karıştıran açıklama

Celil Nalçakan, Yalıkavak Cundalı'da sahne aldı. Nalçakan'ın sahnesine; Seda Sayan, Safiye Soyman, Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Seren Serengil, Ece Özdikici gibi birçok ünlü sima geldi.

Sahne çıkışı Ece Erken ve Safiye Soyman'la objektiflere takılan Seda Sayan, "Bütün hanımlar bana emanet. Arkadaşlarımın kocaları hep hanımlarını bana emanet ediyorlar. Ben de gezdirip, yedirip, içirip kargolayıp geri gönderiyorum" diyerek espri yaptı.

Habercilerin "Kaynanalık yapar mısınız? sorusuna gülerek cevap veren Sayan, "Kaynanalık yapmam. Vallahi yapmam, gelinimle de oğlumla da arkadaş gibi olurum" şeklinde konuştu.

Safiye Soyman, "Peki gelinini seviyor mu, onu bir sorun' diye imalı bir çıkış yapınca Sayan, "Safiye Allah aşkına, oğlum kimi seviyorsa onunla evlenir" karşılığını verdi.

Sayan'ın net cevap vermemesi kafaları karıştırınca muhabirler, soruyu tekrar sordu. Ünlü şarkıcı, "Bende topuklu ayakkabı var. Yürümekte zorlanıyorum, yanlış anlaşılmasın" ifadelerini kullandı.