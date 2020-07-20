Sosyal medyayı salladı! Menajerimi Ara ne zaman başlayacak? Menajerimi Ara oyuncuları kimler, konusu nedir?
Menajerimi Ara ne zaman başlayacak? Dünyaca ünlü sevilen "Call My Agent" adıyla bilinen dizinin Türkiye uyarlaması Menajerimi Ara'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Başrolllerinde; Barış Falay, Canan Ergüder, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Fatih Artman gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. Dizinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Menajerimi Ara ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Peki, Menajerimi Ara oyuncuları kimler, konusu nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Menajerimi Ara ne zaman başlayacak? Menajerimi Ara oyuncuları kimler, konusu nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV'nin yeni dizisi Menajerimi Ara için geri sayım başladı. Dünya çapında milyonlarca takipçisi olan "Call My Agent" adıyla bilinen dizinin Türkiye uyarlaması Menajerimi Ara'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Peki, Menajerimi Ara oyuncuları kimler, konusu nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
MENAJERİMİ ARA İLK TANITIMI YAYINLANDI
Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran 'Call My Agent' isimli dizi, çok yakında yeni adı ve birbirinden sürpriz oyuncularıyla Star Tv'de başlayacak. 'Ay Yapım' imzalı proje; bir menajerlik şirketini merkeze alıp, eğlence dünyasının perde arkasını anlatacak.
Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini, daha önce Star Tv ekranlarında fırtınalar estiren Medcezir, Ufak Tefek Cinayetler, Cesur ve Güzel gibi projeleri yöneten Ali Bilgin üstlenecek.
DİZİNİN KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR
Yakında Star Tv'de başlayacak Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosunda dikkat çeken isimler yer alıyor. Dizide Barış Falay, Ayşenil Şamlıoğlu, Canan Ergüder,Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Fatih Artman gibi isimler rol alacak.
BARIŞ FALAY KİMDİR?
Barış Falay, 9 Nisan 1972 tarihinde Balıkesir Edremit'de memur bir ailenin ikinci çocuğu olarak doğmuştur. Babası memur olduğu için çocukluğu farklı şehirlerde geçmiş. Trakya'dan Diyarbakır'a kadar dolaşmış. Boşnak göçmeni olan Barış Falay'ın ablasının adı "Biriz"dir. İlkokul üçüncü sınıfta Ankara'ya gelmişler ve ilkokulu, ortaokulu, liseyi hep Ankara'da okumuş Barış Falay.
Lise ikinci sınıftayken ışıkçı olarak çalıştığı tiyatroda, gelmeyen bir oyuncunun yerine sahneye çıkmış, çıkış o çıkış.
Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinin (DTCF) Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. Üniversitede okurken barmenlik, garsonluk ve yaz tatilinde Bodrum'da bar işletmeciliği yaptı. Önce çeşitli özel tiyatrolarda ve Ankara Devlet Tiyatrosu' nda 2 yıl çalıştıktan sonra, 1997 yılında İzmit Şehir Tiyatrosu'nun kuruluş sınavına girdi ve o tiyatronun kadrolu sanatçısı oldu. "Hamlet" ile başlayan tiyatro hayatı, "Üç Kuruşluk Opera", "Misafir", "Kamyon", "Roberto Zucco", "Kırmızı Yorgunları", "Azizname", "Barış", "Bahar Noktası", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz", "Karar Kimin" ve daha birçok oyunda oynayarak devam etti.
"Deniz Kızı Masalı", ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı tiyatro oyunları yönetti. Tiyatro hayatına Kocaeli Büyükşehir Tiyatrosunda devam etmekte olan Barış Falay, tiyatronun bünyesindeki Tiyatro Okulunda eğitmenlik yaptı.
Tatlı Hayat, Yarım Elma, Dadı gibi sitkomlarda ufak rollerde canlandırdığı başarılı karakterler ile dizi kariyerine atılan Barış Falay ilk yükselişini Aliye adlı dizide canlandırdığı Mücahit (Müco) karakteri ile yapmıştır. "Ezel" dizisinde "Kerpeten – Ali Kırgız" rolünü canlandırmıştır.
Barış Falay, oyuncu Esra Ronabar ile 7 Temmuz 2006 tarihinden beri evlidir. "Rüzgar Mavi" (d.2009) adında bir oğlu var.
Oynadığı diziler
2011-2012 Al Yazmalım
2011-2009 Ezel (dizi)
2009 İstanbul Çocukları
2007 Çemberin Dışında
2006 Bebeğim
2004 Karım ve Annem
2004 Aliye (dizi)
2002 Yarım Elma
2002 Kuzenlerim
2001 90-60-90
2001 Bizim Çocuklarımız
2001 Tatlı Hayat (dizi)
2001 Dadı (dizi)
1995 Çiçek Taksi
Oynadığı Filmler
2011 Ya Sonra
2008 Şeytanın Pabucu
2008 Kirpi (film)