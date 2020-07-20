BARIŞ FALAY KİMDİR?

Barış Falay, 9 Nisan 1972 tarihinde Balıkesir Edremit'de memur bir ailenin ikinci çocuğu olarak doğmuştur. Babası memur olduğu için çocukluğu farklı şehirlerde geçmiş. Trakya'dan Diyarbakır'a kadar dolaşmış. Boşnak göçmeni olan Barış Falay'ın ablasının adı "Biriz"dir. İlkokul üçüncü sınıfta Ankara'ya gelmişler ve ilkokulu, ortaokulu, liseyi hep Ankara'da okumuş Barış Falay.

Lise ikinci sınıftayken ışıkçı olarak çalıştığı tiyatroda, gelmeyen bir oyuncunun yerine sahneye çıkmış, çıkış o çıkış.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinin (DTCF) Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. Üniversitede okurken barmenlik, garsonluk ve yaz tatilinde Bodrum'da bar işletmeciliği yaptı. Önce çeşitli özel tiyatrolarda ve Ankara Devlet Tiyatrosu' nda 2 yıl çalıştıktan sonra, 1997 yılında İzmit Şehir Tiyatrosu'nun kuruluş sınavına girdi ve o tiyatronun kadrolu sanatçısı oldu. "Hamlet" ile başlayan tiyatro hayatı, "Üç Kuruşluk Opera", "Misafir", "Kamyon", "Roberto Zucco", "Kırmızı Yorgunları", "Azizname", "Barış", "Bahar Noktası", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz", "Karar Kimin" ve daha birçok oyunda oynayarak devam etti.