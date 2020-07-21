Ünlü aktör Robert De Niro İstanbul’da restoran açıyor! Şef Nobu ile anlaştı | İsmi Matsuhisa mu olacak?

Dünyaca ünlü oyuncu Robert De Niro'nun da ortağı olduğu ve 1987'de Beverly Hills'de ilk Matsuhisa restoranını açan Şef Nobu, kısa zamanda Hollywood yıldızlarının favori restoranı ve şefi haline geldi. 1994'te Robert de Niro tarafından ikna edilen Şef Nobu'yu New York'taki ilk restoranlarını açmaya ikna edildi. Robert De Niro nun da ortağı olduğu restoran zinciri şimdi İstanbul'da şube açmaya hazırlanıyor.