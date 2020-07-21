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Ünlü aktör Robert De Niro İstanbul’da restoran açıyor! Şef Nobu ile anlaştı | İsmi Matsuhisa mu olacak?

dünyadan yatırım çekmeye devam ediyor. ’nun da ortağı olduğu dünyaca ünlü restoran İstanbul’da şube açıyor. Bu konuda ünlü aktör Robert De Niro ile anlaştı. Peki, restoran nerede açılacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 21.07.2020 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
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Ünlü aktör Robert De Niro İstanbul’da restoran açıyor! Şef Nobu ile anlaştı | İsmi Matsuhisa mu olacak?

Dünyaca ünlü oyuncu 'nun da ortağı olduğu ve 1987'de 'de ilk Matsuhisa restoranını açan , kısa zamanda Hollywood yıldızlarının favori restoranı ve şefi haline geldi. 1994'te Robert de Niro tarafından ikna edilen Şef Nobu'yu 'taki ilk restoranlarını açmaya ikna edildi. Robert De Niro nun da ortağı olduğu restoran zinciri şimdi 'da şube açmaya hazırlanıyor.

Kendi mutfağında zamanla farklı ülkelerin esintilerine yer veren Şef Nobu, Türk mutfağı lezzetlerinin mutlaka kendi mutfağına gireceğini, dünya genelinde Nobu Restoran mutfaklarında lokal malzeme kullanımına dikkat ettiklerini belirtti. Nobu lezzetlerine, Türk mutfağını dahil edebileceğini de ekledi.

Amerika, Avrupa, ve Karayipler, ve , Pasifik Asya ve 'da 32 şehirde faaliyet gösteren Nobu, Peru'ya özel sos ve malzemeleri Japon mutfağına entegre ederek elde ettiği Şef Nobu'nun kendisine özgü stili ve dünyaya yayılan lezzetleriyle biliniyor.

The Ritz-Carlton İstanbul içerisinde hizmet verecek olan 850 metrekarelik alana yayılan, 2 katlı, yüksek tavanlı restorana ayrı bir giriş imkanı sağlanacak.

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