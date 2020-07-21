Niyazi Gül Dört Nala oyuncuları kimler? Niyazi Gül Dört Nala konusu nedir, nerede çekildi?
Niyazi Gül Dört Nala oyuncuları kimler? Yönetmenliği ve başrollerini Ata Demirer`in yaptığı Niyazi Gül Dört Nala filmi, bu akşam izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşatacak. Koronavirüs sürecinde dizilere verilen ara nedeniyle, yerli ve yabancı yapımlar ekranlara gelmeye devam ediyor. Niyazi Gül Dört Nala oyuncuları kimler? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Niyazi Gül Dört Nala konusu nedir, nerede çekildi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Niyazi Gül Dört Nala oyuncuları kimler? Niyazi Gül Dört Nala konusu nedir, nerede çekildi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde dizilere verilen ara nedeniyle, yerli ve yabancı yapımlar ekranlara gelmeye devam ediyor. Niyazi Gül Dört Nala oyuncuları kimler? Sorusunun cevabı sorgulanıyor. Peki, Niyazi Gül Dört Nala konusu nedir, nerede çekildi? Merak edilen detaylar haberimizde...
NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Niyazi Gül Dörtnala filminin çekimleri 2015 yılında İzmir'in Torbalı ilçesinde yapıldı.
NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİNİN KONUSU NE?
Profesör Veteriner Niyazi Gül, çocukluğundan bu yana hayvanlarla arası hep iyi olan, büyük-küçük baş fark etmez tüm hayvanların dilinden anlayan biraz sıradışı bir bilimadamıdır. İnsanların zevki için hayvanlara eziyet edilmesine, avcılığa, gerçek kürk tüketimine sonuna kadar karşıdır. Üniversitede dersleri hep eğlenceli geçen Niyazi Gül'ün bir de Hediye adında bir çalışanı vardır. Hediye hem Niyazi Gül'ün tüm işlerine koşturur hem de yıllarını verdiği gizli formülü bulması için deneylerine yardım eder. İzmir'de kendi halinde yaşayan Niyazi Gül'ün mütevazi hayatı Sultan Şahmerdan ve Rıza Kabakoz'un atlarını yarıştırma iddiası ile allak bullak olacaktır!
NİYAZİ GÜL DÖRTNALA OYUNCULARI KİMLER?
Ata Demirer - Niyazi Gül
Demet Akbağ - Sultan
Şebnem Bozoklu - Hediye
Levent Ülgen - Rıza
Ayşenil Şamlıoğlu - Naciye
Kevork Malikyan - Süleyman