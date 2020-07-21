İlki 1903'te düzenlenen Tour de France bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkedeydi?
İlki 1903'te düzenlenen Tour de France bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkedeydi? ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla sevenlerinin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Yarışmacılar soruları bilerek büyük ödüle ulaşmak için mücadele ediyor. Peki, İlki 1903'te düzenlenen Tour de France bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkedeydi? Merak edilen detaylar haberimizde...
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İlki 1903'te düzenlenen Tour de France bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkedeydi? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Peki, İlki 1903'te düzenlenen Tour de France bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkedeydi? Merak edilen detaylar haberimizde...
A: Fransa
B: İtalya
C: Belçika
D: İsviçre