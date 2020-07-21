Dünyanın en derin gölünde yüzdüm diyen biri hangi ülkeye gitmiştir? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Peki, Dünyanın en derin gölünde yüzdüm diyen biri hangi ülkeye gitmiştir? Merak edilen detaylar haberimizde...

A: Kazakistan

B: Kanada

C: Finlandiya

D: Rusya