Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kimler? Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde dizilere verilen ara nedeniyle yerli ve yabancı filmler ekranlara gelmeye devam ediyor. Binnur Kaya, Demet Evgar ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerinde yer aldığı sinema filmi merakla takip ediliyor. Peki, Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kimler? Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN OYUNCULARI KİMLER?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Demet Özdemir, Binnur Kaya, Okan Çabalar, Bora Cengiz ve Nergis Öztürk yer alıyor.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN KONUSU

Küçük insanların samimi hikâyelerini ve başarı mücadelesini anlatan Sen Kiminle Dans Ediyorsun'da aşk ile kahkaha, dans ile dostluk bir araya geliyor.

Anne ve babasını kaybetmiş, intiharı bile düşünecek kadar zor günlerden geçen Aysel'in hayattaki en büyük tutkusu dans etmektir. Şengül'ün dans okulunda çalışmaya ve büyük para ödülü olan bir yarışmaya katılmaya karar vermesiyle hayat ona heyecanlı günler sunmaya başlayacaktır.