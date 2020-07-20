Ajda Pekkan Bodrum'u salladı!
Süperstar Ajda Pekkan, karantina sürecinin ardından Bodrum Günay Restaurant’ta sahneye çıktı. Bir hafta öncesinden rezervasyonları dolduran süperstar, pullarla bezeli, krem elbiseyle izleyici karşısına çıktı. Pekkan, 2.5 saat boyunca misafirlerine eğlenceli bir gece yaşattı.
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Ajda Pekkan, uzun bir aranın ardından Bodrum Günay Restaurant'ta sahne aldı. Bir hafta öncesinden rezervasyonları dolduran süperstar, Gülşah Saraçoğlu imzalı pullarla bezeli, krem elbiseyle izleyici karşısına çıktı.
Konserine Fikret Şenes'in 'Sihirli Aşk' şarkısıyla başlayan Pekkan, misafirlerini 2.5 saat boyunca eğlendirdi.