20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Ajda Pekkan Bodrum'u salladı!

Süperstar , karantina sürecinin ardından  ’ta sahneye çıktı. Bir hafta öncesinden rezervasyonları dolduran süperstar, pullarla bezeli, krem elbiseyle izleyici karşısına çıktı. Pekkan, 2.5 saat boyunca misafirlerine eğlenceli bir gece yaşattı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.07.2020
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Ajda Pekkan Bodrum'u salladı!

Ajda Pekkan, uzun bir aranın ardından Bodrum Günay Restaurant'ta sahne aldı. Bir hafta öncesinden rezervasyonları dolduran süperstar, Gülşah Saraçoğlu imzalı pullarla bezeli, krem elbiseyle izleyici karşısına çıktı.

Konserine Fikret Şenes'in 'Sihirli Aşk' şarkısıyla başlayan Pekkan, misafirlerini 2.5 saat boyunca eğlendirdi.

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