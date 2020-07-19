Efsane geri dönüyor! Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'a mı katılıyor? Hangi rolde oynayacak?

Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'a mı katılıyor? Hangi rolde oynayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Arkın, Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak. Peki, Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'a mı katılıyor? Hangi rolde oynayacak? İşte detaylar haberimizde...

CÜNEYT ARKIN KURULUŞ OSMAN'A MI KATILIYOR?

atv'nin başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Mehmet Bozdağ / Bozdağ Film imzalı fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna, Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın dahil oldu.