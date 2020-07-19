Efsane geri dönüyor! Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'a mı katılıyor? Hangi rolde oynayacak?
Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'a mı katılıyor? ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman, sezon finalinin ardından ekranlara dönecek. Yeşilcam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil olacak. Sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer alan konu hakkında dizinin hayranları araştırma yapmaya başladı. Peki, Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'a mı katılıyor? Hangi rolde oynayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'a mı katılıyor? Hangi rolde oynayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Arkın, Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak. Peki, Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'a mı katılıyor? Hangi rolde oynayacak? İşte detaylar haberimizde...
CÜNEYT ARKIN KURULUŞ OSMAN'A MI KATILIYOR?
atv'nin başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Mehmet Bozdağ / Bozdağ Film imzalı fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna, Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın dahil oldu.
AKSAKALLILARIN REİSİ OLACAK!
Cüneyt Arkın bu sezon Aksakallıların reisi olarak Kuruluş Osman izleyicileri ile buluşacak. atv ekranının başarılı yapımı Kuruluş Osman sezon boyunca aldığı reytinglerle büyük bir başarıya imza atmıştı.
Yeni sezonu merakla beklenen dizi uzun yıllardır ekrandan uzak kalan usta isim Cüneyt Arkın'ı kadrosuna katarak ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu. Kuruluş Osman yeni sezonuyla Eylül'de ekranlarda olacak.
TAMER YİĞİT DE KATILMIŞTI
Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'nin yaşlanmış halini ise usta oyuncu Tamer Yiğit canlandıracak.