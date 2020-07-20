20 Temmuz 2020, Pazartesi
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İş birliği yaptığı marka Hadise'yi görmezden geldi!

Dünyaca ünlü giyim markası ile Türkiye için iş birliği yapan , anlaşmanın global hale gelmesini istedi. Fendi marka kıyafetlerle sosyal  medya hesabından paylaşımlar yapan Hadise, fotoğraflarının markanın resmi Instagram hesabından fotoğraflarının paylaşılmasını istedi. Güzel şarkıcı, her paylaşımında 'Fendi'yi etiketlese de bir türlü amacına ulaşamadı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.07.2020
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İş birliği yaptığı marka Hadise'yi görmezden geldi!

Fendi ile Türkiye için iş birliği yapan Hadise, anlaşmanın global hale gelmesini istedi. Markanın kendisine reklam karşılığı giymesi için ürün verdiği popçu, Fendi'nin resmi Instagram hesabından fotoğraflarının paylaşılmasını istedi.

Hadise, yetkililere "Beni paylaşın" mesajları iletse de Fendi popçuyu görmezlikten geldi!

AMACINA ULAŞAMADI

Güzel şarkıcı, her paylaşımında 'Fendi'yi etiketlese de bir türlü amacına ulaşamadı.

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