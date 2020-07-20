Fendi ile Türkiye için iş birliği yapan Hadise, anlaşmanın global hale gelmesini istedi. Markanın kendisine reklam karşılığı giymesi için ürün verdiği popçu, Fendi'nin resmi Instagram hesabından fotoğraflarının paylaşılmasını istedi.

Hadise, yetkililere "Beni paylaşın" mesajları iletse de Fendi popçuyu görmezlikten geldi!

AMACINA ULAŞAMADI

Güzel şarkıcı, her paylaşımında 'Fendi'yi etiketlese de bir türlü amacına ulaşamadı.