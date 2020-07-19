İbrahim Tatlıses'ten çocukluğunda yemeğini yediği Kızılay'a kurban bağışı



"ALLAH VERSİN BEN DAĞITIRIM"



Kızılay'la ilgili bir anısını anlatan İbrahim Tatlıses, "Urfa'da, biz çocukken Kızılay yemek dağıtırdı. Fakirlere, fukaralara. Ben o zaman Kızılay'ın ne olduğunu bilmiyordum. Büyüyerek öğrendim Kızılay'ın bize yemek getiren kurum olduğunu. Her baba onurludur. Benimki de öyleydi. Utanırdı. 'Ben niye kazanamıyorum alamıyorum çocuklarıma' derdi. Beni gönderirdi. Giderdim kuru fasulye veya nohut neyse alır eve getirirdim. Kızılay'la ilgili böyle bir anım var. Bunun için Kızılay'la çalışmak benim için şereftir. Olan olmayana her zaman verecek. Bu Allah'ın şartıdır. Memleketimizdeki fakir insanlara yardım etmek şereftir. Kızılay adına bir şey yapabildiysem ne mutlu bana" dedi. "Allah versin ben dağıtırım" diyen Tatlıses, "En güzel dağıtan benim bak söyleyeyim. Allah bana ben size" dedi.





VATANDAŞA ÇAĞRI YAPTI



Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının kendisini mutlu ettiğini kaydeden Tatlıses, "Sizler de yardımlarınızı esirgemezseniz çok mutlu edersiniz beni. Bilhassa bu sevdiklerimden ricamdır. Kızılay'ı yalnız bırakmayın. Kızılay'la yürüyelim. Yürüdükçe de fakirlerin fukaraların evine girelim" diye konuştu.