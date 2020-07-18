Geçtiğimiz günlerde kimin eski gitarı 6.010.000 ABD dolarına satılarak açık artırmada satılan en pahalı gitar unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı. İşte, Geçtiğimiz günlerde kimin eski gitarı 6.010.000 ABD dolarına satılarak açık artırmada satılan en pahalı gitar unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir? Merak edilen detaylar haberimizde...

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KİMİN ESKİ GİTARI 6.010.000 ABD DOLARINA SATILARAK AÇIK ARTIRMADA SATILAN EN PAHALI GİTAR UNVANIYLA GUİNNES DÜNYA REKORLARINA GİRMİŞTİR?

A: Jimi Hendrix

B: Eric Clapton

C: Carlos Santana

D: Kurt Cobain

Doğru cevap: Kurt Cobain