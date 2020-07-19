Cüneyt Arkın Kuruluş Osman dizinin kadrosuna mı dahil oldu?
Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın'ın ATV'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldığı iddiası sosyal medyada ses getirdi. Usta oyuncunun Aksakallıların reisi rolünü canlandıracağı ifade ediliyor.
Diriliş Ertuğrul dizisinin ile ses getiren Bozdağ Film bu sezonda çarşamba akşamları ATV ekranlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi ile başarısını sürdürüyor. Yurt için ve yurt dışında ses getiren dizi Burak Özçivit, Ragıp Savaş Yurduaer Okur gibi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. 27. Bölüm ile sezon finali yapan dizi ikinci sezon hazırlıkları ise hızlı başladı.
Türk sinemasını usta ismi Cüneyt Arkın'ın yeni sezonda Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna katılacağı iddiası ise sosyal medyada gündem oldu. Peki Cüneyt Arkın dizide hangi rolü canlandıracak?
İddialara göre usta oyuncunun Aksakallıların reisi rolünü canlandıracağı belirtiliyor.
İKİNCİ SEZONA İDDİALI GİRİYOR
Yeni sezonu merakla beklenen dizi uzun yıllardır ekrandan uzak kalan usta isim Cüneyt Arkın'ı kadrosuna katarak ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu.
Yapımcı Mehmet Bozdağ ve usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan bu iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama gelmezken bu iddia sosyal medyada diziseverler tarafından heyecanla karşılandı.