Cüneyt Arkın Kuruluş Osman dizinin kadrosuna mı dahil oldu?

Diriliş Ertuğrul dizisinin ile ses getiren Bozdağ Film bu sezonda çarşamba akşamları ATV ekranlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi ile başarısını sürdürüyor. Yurt için ve yurt dışında ses getiren dizi Burak Özçivit, Ragıp Savaş Yurduaer Okur gibi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. 27. Bölüm ile sezon finali yapan dizi ikinci sezon hazırlıkları ise hızlı başladı.