Vombat ve Okapi hayvanlar aleminin hangi sınıfında yer alır? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı.

Soru : Vombat ve Okapi hayvanlar aleminin hangi sınıfında yer alır?

A- Kuşlar

B- Balıklar

C- Sürüngenler

D- Memeliler