Vombat ve Okapi hayvanlar aleminin hangi sınıfında yer alır?
Vombat ve Okapi hayvanlar aleminin hangi sınıfında yer alır? ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla sevenlerinin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Yarışmacılar soruları bilerek büyük ödüle ulaşmak için mücadele ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı.
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A- Kuşlar
Vombat ve Okapi hayvanlar aleminin hangi sınıfında yer alır? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı.
Soru : Vombat ve Okapi hayvanlar aleminin hangi sınıfında yer alır?
A- Kuşlar
B- Balıklar
C- Sürüngenler
D- Memeliler