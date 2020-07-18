1974-1978 arasında süren Gombe Savaşı hangileri arasında gerçekleşmiştir?
1974-1978 arasında süren Gombe Savaşı hangileri arasında gerçekleşmiştir? ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla sevenlerinin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Yarışmacılar soruları bilerek büyük ödüle ulaşmak için mücadele ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Peki, 1974-1978 arasında süren Gombe Savaşı hangileri arasında gerçekleşmiştir? Merak edilen detaylar haberimizde..
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1974-1978 arasında süren Gombe Savaşı hangileri arasında gerçekleşmiştir?Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Peki, 1974-1978 arasında süren Gombe Savaşı hangileri arasında gerçekleşmiştir? Merak edilen detaylar haberimizde..
A: Aslanlar
B: Filler
C: Şempanzeler
D: Kangurular
Doğru Cevap: Şempanzeler