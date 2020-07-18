1974-1978 arasında süren Gombe Savaşı hangileri arasında gerçekleşmiştir?Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Peki, 1974-1978 arasında süren Gombe Savaşı hangileri arasında gerçekleşmiştir? Merak edilen detaylar haberimizde..

A: Aslanlar

B: Filler

C: Şempanzeler

D: Kangurular

Doğru Cevap: Şempanzeler