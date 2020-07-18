Günde 10 bin adım atılması gerektiği fikri, 1964'te nerede düzenlenen olimpiyatlar öncesinde pazarlama çalışması olarak ortaya çıkmıştır? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Günde 10 bin adım atılması gerektiği fikri, 1964'te nerede düzenlenen olimpiyatlar öncesinde pazarlama çalışması olarak ortaya çıkmıştır?

A: Tokyo

B: Londra

C: Los Angeles

D: Moskova

Doğru cevap: A: Tokyo