ABD Ulusal Hava Servisi'nin 2018-2019 verilerine göre, ABD'de tahmini 80 yıl yaşayan birinin yıldırım çarpması sonucunda ölme ihtimali nedir? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı. ABD Ulusal Hava Servisi'nin 2018-2019 verilerine göre, ABD'de tahmini 80 yıl yaşayan birinin yıldırım çarpması sonucunda ölme ihtimali nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

A: 15.300'de 1

B: 153.000'de 1

C: 1.530.000'de 1

D: 15.300.000'de 1

Doğru Cevap: 15.300'de 1