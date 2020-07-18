1968 yapımı Dünyanın En Güzel Kadını adlı Yeşilçam filminde hangi adda bir karakter yer almaktadır?
1968 yapımı Dünyanın En Güzel Kadını adlı Yeşilçam filminde hangi adda bir karakter yer almaktadır? ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla sevenlerinin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Yarışmacılar soruları bilerek büyük ödüle ulaşmak için mücadele ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı. 1968 yapımı Dünyanın En Güzel Kadını adlı Yeşilçam filminde hangi adda bir karakter yer almaktadır? Merak edilen detaylar haberimizde...
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1968 yapımı Dünyanın En Güzel Kadını adlı Yeşilçam filminde hangi adda bir karakter yer almaktadır? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı. 1968 yapımı Dünyanın En Güzel Kadını adlı Yeşilçam filminde hangi adda bir karakter yer almaktadır? Merak edilen detaylar haberimizde...
A: Fatma Girik
B: Filiz Akın
C: Türkan Moray
D: Emel Yayın
Doğru Cevap: Türkan Moray