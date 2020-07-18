1968 yapımı Dünyanın En Güzel Kadını adlı Yeşilçam filminde hangi adda bir karakter yer almaktadır? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı. 1968 yapımı Dünyanın En Güzel Kadını adlı Yeşilçam filminde hangi adda bir karakter yer almaktadır? Merak edilen detaylar haberimizde...

A: Fatma Girik

B: Filiz Akın

C: Türkan Moray

D: Emel Yayın

Doğru Cevap: Türkan Moray