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Son dakika: Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti

Son dakika haberi... karakteriyle tanınan , bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 15 gündür tedavi altında olan Dursunoğlu'nun son üç gündür olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 17.07.2020 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
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Son dakika: Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 15 gündür tedavi altında olan Dursunoğlu'nun son üç gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

SEYFİ DURSUNOĞLU KİMDİR?
Seyfi Dursunoğlu, 1 Ekim 1932 tarihinde Trabzon'da doğdu. Aslen Bayburtludur. Küçük yaşta 1938'de İstanbul'a gelmişler. Önce Vefa'da bir eve yerleşmişler ordan Karagümrük'e, sonra Beylerbeyi'ne geçmişler. Babası Eminönü'nde manifaturacıydı. Annesinin adı da Selvi hanım. 7 kardeşlerdi. Atikali'de başladığı ilkokulu Beylerbeyi'nde bitirdi. İlkokuldan sonra hep yatılı okudu.

Deniz Lisesi'ni bitirdikten sonra İngiliz Filolojisi bölümünde gördüğü eğitimi yarıda bırakarak Sosyal Sigortalar Kurumu'nda memur olarak çalışmaya başladı. 18 yıl SSK'da devlet memurluğu yaptıktan sonra işinden ayrıldı ve 1970'te Huysuz Virjin olarak sahneye çıkmaya başladı.

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