Walison Fonseca kiminle evli? Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar kimdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir tanıtımları yapılan Masterchef 2020'nin Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca sosyal medyanın gündemine oturuyor. Walison Fonseca'nın Türk eşi Melisa Pınar'ın hayatı araştırılıyor. Peki, Walison Fonseca kiminle evli? Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar kimdir? İşte detaylar haberimizde...

WALISON FONSECA EŞİ MELİSA PINAR KİMDİR?

Masterchef'in gözde yarışmacılarından olması beklenen Walison Fonseca'nın Türk eşi Melisa Pınar'ın sosyal medya hesapları incelendiğinde Melisa Pınar'ın NLP uzmanı ve yaşam koçu olduğu görülüyor.

WALISON FONSECA KİMDİR?

MasterChef 2020'nin yeni yarışmacıları arasında Walison Fonseca dikkat çekilen isimler arasında yer alıyor. Brezilyalı olan Walison Fonseca'nın doğum yılı 1985 olarak bilinmekte. Walison Fonseca, 35 yaşındadır ve modellik yapıyor. Instagram hesabı ise walisonfonsec adresinden görülebilir.