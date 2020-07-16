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Mehmet Ali Erbil'den yeni haber: Kök hücre tedavisine başlıyor

Uzun süredir sağlık sorunu yaşayan ve tedavisi devam eden ünlü şovmen cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. En son Çekmeköy'deki görüntülenen Mehmet Ali Erbil, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren tedavisine başlıyor.

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Giriş Tarihi: 16.07.2020
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Mehmet Ali Erbil'den yeni haber: Kök hücre tedavisine başlıyor

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kök hücre tedavisi için yeniden hastaneye yatacak.

Mehmet Ali Erbil'den yeni haber: Kök hücre tedavisine başlıyor

Uzun süre sağlık sorunu yaşayan ve tedavisi devam eden ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, en son Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde görüntülenmişti.

Mehmet Ali Erbil'den yeni haber: Kök hücre tedavisine başlıyor

Ünlü komedyenin tekerli sandalyeli olduğu hayvanlara süt içirdiği ziyarette, zaman zaman elinin titrediği görülmüştü.

Mehmet Ali Erbil'den yeni haber: Kök hücre tedavisine başlıyor

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ DENENECEK
Ünlü şovmenden yeni haber geldi. Erbil, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren kök hücre tedavisine başlıyor.

Mehmet Ali Erbil'den yeni haber: Kök hücre tedavisine başlıyor

Ünlü şovmen, Maslak'taki özel hastanede 40 gün boyunca steril bir ortamda izole edilecek.

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