Aşk 101 2. sezon fragmanı ile yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak?

Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix platformunda ekranlara gelen Aşk 101 dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. 24 Nisan'da seyirciyle buluşan dizinin son bölümünde ortalık karışmıştı. Meriç Acemi'nin senaryosunu kaleme aldığı Aşk 101 dizisi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Aşk 101 yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...

AŞK 101 DEVAM EDECEK Mİ?

Aşk 101'in 1. sezon son bölümünde Işık ile Eda buluşmuştu. İkili hasret giderirken çalan kapaı Işık ve Eda, Sinan'ın evinde buluşmuştu. Final sahnesinde çalan evin kapısı çalmış ve 1. sezon sona ermişti. Kapını çalması diğer arkadaşlarının gelip gelmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Bu gelişmeler yeni sezonun olacağı sinyallerini veriyor.