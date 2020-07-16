Aşk 101 2. sezon fragmanı ile yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak?
Netflix'in yeni Türk dizisi Aşk 101'in ilk sezonu Nisan ayında seyirciyle buluştu. Çoğu kişi tarafından beğeni toplayan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu için araştırmalar başladı. Senaryoya göre, dizinin konusu 1990'lı yıllarda geçiyor. Seyirciler gözünü ikinci sezon başlangıç tarihine dikti. Peki, Aşk 101 2. sezon fragmanı ile yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...
Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix platformunda ekranlara gelen Aşk 101 dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. 24 Nisan'da seyirciyle buluşan dizinin son bölümünde ortalık karışmıştı. Meriç Acemi'nin senaryosunu kaleme aldığı Aşk 101 dizisi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Aşk 101 yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...
AŞK 101 DEVAM EDECEK Mİ?
Aşk 101'in 1. sezon son bölümünde Işık ile Eda buluşmuştu. İkili hasret giderirken çalan kapaı Işık ve Eda, Sinan'ın evinde buluşmuştu. Final sahnesinde çalan evin kapısı çalmış ve 1. sezon sona ermişti. Kapını çalması diğer arkadaşlarının gelip gelmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Bu gelişmeler yeni sezonun olacağı sinyallerini veriyor.
AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
Aşk 101'in2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Dizinin yeni sezon fragmanı da henüz yayınlanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI?
Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.
Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.
Aşk 101 1. sezon 3. bölüm: Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konuusunda tereddüt yaşamaya devam eder.
Aşk 101 1. sezon 4. bölüm: Işık, Eda'yı hayallerinin peşinden koşmaya teşvik eder. Grup, Tuncay'ı sınar ve onun Burcu'yu hak etmediğini fark eder.
Aşk 101 1. sezon 5. bölüm: Osman, Tuncay'ı karanlık bir işe çeker. Ancak bu ortaklık beklenmedik şekilde sonuçlanır. Işık ise Burcu ve Kemal'in birlikte çalışması için bir bahane bulur.
Aşk 101 1. sezon 6. bölüm: Eda, Işık ve Burcu aştan konuşur. Yetiişkin Işık, doğum gününü arkadaş grubuyla birlikte Boğaz'da kutladıkları akşamı anımsar.
Aşk 101 1. sezon 7. bölüm: Tuncay, Burcu'ya kötü bir haber verir. Okul laboratuvarında yaşanan bir olay, Necdet için bardağı taşıran son damla olu. Grup, okuldan atılmayla karşı karşıya kalır.
Aşk 101 1. sezon 8. bölüm: Öğretmenler, herkesin içinde özür dileyip pişmanlıklarını dile getirmeleri karşlığında gruba son bir şans verir. Kemal ve Burcu, onlara oynanan oyunu öğrenir.
AŞK 101 DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Kubilay Aka - Kerem
Kaan Urgancıoğlu - Kemal
Alina Boz - Eda
Pınar Deniz - Burcu
Mert Yazıcıoğlu - Sinan
Selahattin Paşalı - Osman
İpek Filiz Yazıcı - Işık
Bade İşçil -
Müfit Kayacan - Necdet