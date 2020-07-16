Uzlaşmayı reddetti! Çağla Şıkel'den Arto'ya dava şoku!

Şıkel, Arto'nun sosyal medya hesabından, 'Televizyonda vücudunu 70 milyona göstermemeyi öğretsin, insan adaplı olur, Hadsiz, her haltı ye ben evliyim benim çocuğum var de, hayırdır paraya mı ihtiyacın var aç mı kaldın pislik, çalıştığın yerler paranı vermiyor mu ? , pislik!!! ' şeklinde paylaşımlar yaptığını, söz konusu paylaşımlarla kendisine hakaret edildiğini ileri sürdü.