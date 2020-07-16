16 Temmuz 2020, Perşembe
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Uzlaşmayı reddetti! Çağla Şıkel'den Arto'ya dava şoku!

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Çağla Şıkel kendisine sinkaflı sözlerle hakaret eden 'yu affetmedi. Ünlü mankenin şikayeti sonrası Arto hakkında 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.07.2020
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Uzlaşmayı reddetti! Çağla Şıkel'den Arto'ya dava şoku!

Arto'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı hakaret ve sinkaflı küfürlerin ardından Çağla Şıkel sessiz kalmayıp savcılığa suç duyurusunda bulundu. Arto hakkında dava açıldı. Ünlü manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda Arto hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Uzlaşmayı reddetti! Çağla Şıkel'den Arto'ya dava şoku!

Şıkel, Arto'nun sosyal medya hesabından, 'Televizyonda vücudunu 70 milyona göstermemeyi öğretsin, insan adaplı olur, Hadsiz, her haltı ye ben evliyim benim çocuğum var de, hayırdır paraya mı ihtiyacın var aç mı kaldın pislik, çalıştığın yerler paranı vermiyor mu ? , pislik!!! ' şeklinde paylaşımlar yaptığını, söz konusu paylaşımlarla kendisine hakaret edildiğini ileri sürdü.

Uzlaşmayı reddetti! Çağla Şıkel'den Arto'ya dava şoku!

UZLAŞMAK İSTEMEDİ
Şıkel'in şikâyeti sonrası hakkında soruşturma başlatılan Arto ifadesinde, Şıkel'i iş hayatı ve sosyal hayatında tanıdığını bahsi geçen paylaşımın kendisine ait olduğu ve ifade özgürlüğü adı altında paylaşımda bulunduğunu, suçlamayı kabul etmediğini dile getirdi. Taraflar uzlaştırmaya yönlendirildi fakat kendisine yapılan hakareti kabul etmeyen Şıkel, uzlaşmayı reddetti.

Uzlaşmayı reddetti! Çağla Şıkel'den Arto'ya dava şoku!

2,5 YIL İSTENDİ
Şıkel'in uzlaşmayı reddetmesinin ardından, Arto hakkında 'Alenen Hakaret' suçundan dava açıldı. Arto'nun 2,5 yıla kadar hapsi isteniyor. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Deniz Yusufoğlu/SABAH

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