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Son dakika haberleri | Caner Karaloğlu ile İspanyol model Elisabeth Mas Vall boşandı

Son dakika... Ünlü iş insanı , 2017 yılında evlendiği İspanyol model ’dan boşandı. Dosyanın gizliliğinden dolayı detaylar paylaşılmadı.

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Giriş Tarihi: 17.07.2020
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Son dakika haberleri | Caner Karaloğlu ile İspanyol model Elisabeth Mas Vall boşandı

Ünlü iş insanı Caner Karaloğlu ile Elisabeth Mas Vall 2017 yılında evlenmişti. 3 yıldır evli olan ve bir kız çocuğu olan çiftin devam eden boşanma davası sonuçlandı.

BOŞANDILAR

Bugün, İstanbul Adliyesi'nde görülen duruşmada çift boşandı.

Dosyanın gizliliğinden dolayı detaylar paylaşılmadı.

(Deniz YUSUFOĞLU/SABAH)

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