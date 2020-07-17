Ünlü iş insanı Caner Karaloğlu ile Elisabeth Mas Vall 2017 yılında evlenmişti. 3 yıldır evli olan ve bir kız çocuğu olan çiftin devam eden boşanma davası sonuçlandı.



BOŞANDILAR

Bugün, İstanbul Adliyesi'nde görülen duruşmada çift boşandı.

Dosyanın gizliliğinden dolayı detaylar paylaşılmadı.



(Deniz YUSUFOĞLU/SABAH)