Son dakika haberleri | Caner Karaloğlu ile İspanyol model Elisabeth Mas Vall boşandı
Son dakika... Ünlü iş insanı Caner Karaloğlu, 2017 yılında evlendiği İspanyol model Elisabeth Mas Vall’dan boşandı. Dosyanın gizliliğinden dolayı detaylar paylaşılmadı.
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Ünlü iş insanı Caner Karaloğlu ile Elisabeth Mas Vall 2017 yılında evlenmişti. 3 yıldır evli olan ve bir kız çocuğu olan çiftin devam eden boşanma davası sonuçlandı.
Dosyanın gizliliğinden dolayı detaylar paylaşılmadı.
Ünlü iş insanı Caner Karaloğlu ile Elisabeth Mas Vall 2017 yılında evlenmişti. 3 yıldır evli olan ve bir kız çocuğu olan çiftin devam eden boşanma davası sonuçlandı.
BOŞANDILAR
Bugün, İstanbul Adliyesi'nde görülen duruşmada çift boşandı.
Dosyanın gizliliğinden dolayı detaylar paylaşılmadı.
(Deniz YUSUFOĞLU/SABAH)