Survivor SMS nasıl atılır? Survivor SMS ücreti ne kadar, kaç TL? Turkcell, Vodafone, Türk Telekom sms kaç para?
Survivor SMS ücreti ne kadar, kaç TL? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de final akşamı nefesler tutuldu. Bu akşam şampiyonun belirleneceği final gecesinde izleyiciler birinci olmasını istedikleri yarışmacıya sms ile destek verecek. Cemal Can ve Barış'ın final koltuğunda oturduğu akşamda sms atacak takipçiler, nasıl atılacağını ve sms ücretini ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Survivor SMS nasıl atılır? Survivor SMS ücreti ne kadar, kaç TL? Turkcell, Vodafone, Türk Telekom sms kaç para? Merak edilen detaylar haberimizde...
Survivor SMS nasıl atılır? Survivor SMS ücreti ne kadar, kaç TL? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer almayı başarıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelecek Survivor 2020'de bu senenin şampiyon ismi belli olacak. Dün akşam en az sms alan Yasin veda eden isim olmuştu. Yarışmanın takipçileri destek verdikleri adaya sms atmak için adeta yarışa girmiş durumda. Cemal Can ve Barış'ın final koltuğunda oturduğu akşamda sms atacak takipçiler, nasıl atılacağını ve sms ücretini ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Survivor SMS nasıl atılır? Survivor SMS ücreti ne kadar, kaç TL? Turkcell, Vodafone, Türk Telekom sms kaç para? Merak edilen detaylar haberimizde...
SURVİVOR SMS NASIL ATILIR?
Desteklediğiniz yarışmacının adını yazarak 1890 SMS gönderebilirsiniz.
Örnek: YASIN yazıp 1890'a SMS göndererek oy kullanabilirsiniz.
SURVİVOR 2020 SMS ÜCRETİ NE KADAR?
Survivor 2020'de sms ücreti Türkiye içerisinde yer alan izleyicilerin gönderdiği sms'lerden yalnızca 2,90 tl alınmakta. Fakat sms Kıbrıs'tan gönderiliyor ise 2,96 tl alınıyor. Oy atma işlemi tv8'in yan uygulamasından da yapılabilmektedir. O zaman ücretler 3 tl'ye kadar çıkıyor.
SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN?
Bu akşam bir eleme olacak 13 Temmuz Pazartesi: İki finalist İstanbul'a gelecek.
13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı: İki gün sürecek Büyük final yapılacak.
SURVIVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?
Survivor finali İstanbul Galataport'ta yapılacak.
12 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Acun Ilıcalı Survivor hayallerine veda eden ismin BERKAN olduğunu açıkladı.
Survivor 2020'den elenen Berkan Karabulut veda konuşmasında, "Survivor'dan elendikten sonra veda konuşması yapan Berkan, "Kimse üzülmesin benim için, burada çok güzel yarıştım. Mertçe mücadele verdim. Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım tecrübeler ve hatıralar edindim. 3 yarışmacı da ayrı ayrı şampiyonluğu hak eden isimler" ifadelerini kullandı.
SURVİVOR ŞAMPİYONU KAÇ LİRA ALACAK?
Survivor'da merak edilen konulardan birisi de ödül oldu. Bir önceki sene Survivor'da ödül 500.000 ₺ idi. Bu yılkı Survivor yarışmasında ödülün en az 500.000 ₺ olması bekleniyor.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor yarı finalde elenen isim Yasin Obuz oldu.
SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor'da final bu akşam oynanacak ve Galataport'ta düzenlenecek. Bu akşam kazanan isim Survivor 2020'nin şampiyonu olacak.
SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Survivor 2020 finali bugün (14 Temmuz) yapılacak. Barış ile Cemal Can'ın yarışacağı Survivor finali TV 8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın sunumu ile 20.00'da başlayacak.
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