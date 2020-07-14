Survivor şampiyonu kaç para alacak? Survivor birincisi ne kazanacak? Survivor ödül ne?

Survivor şampiyonu kaç para alacak? Survivor birincisi ne kazanacak? Sorularının cevapları büyül final öncesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelecek Survivor 2020'de Barış ve Cemal Can final heyecanı yaşayacak. SMS oylaması sonrasında 2020 Survivor'ın kazanan ismi belli olacak. Peki, Survivor şampiyonu kaç para alacak? Survivor birincisi ne kazanacak? Merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz...

SURVİVOR ŞAMPİYONU KAÇ LİRA ALACAK?

Survivor'da merak edilen konulardan birisi de ödül oldu. Bir önceki sene Survivor'da ödül 500.000 ₺ idi. Bu yılkı Survivor yarışmasında ödülün en az 500.000 ₺ olması bekleniyor.